Юний піаніст з Тернополя Максим Антонюк здобув дві перемоги на мистецьких змаганнях

Учень Тернопільської музичної школи №2 імені Михайла Вербицького Максим Антонюк, який займається грою на фортепіано у класі викладачки Віри Гемзи, здобув одразу дві вагомі перемоги на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Зокрема, юний музикант виборов перше місце на Всеукраїнському двотуровому конкурсі мистецтв «Козацькому роду нема переводу», що відбувся у Києві. Ще однією вагомою перемогою стала найвища нагорода – гран-прі, яке Максим отримав на Міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв «Oscar of talents» (Амстердам, Нідерланди).

Вітаємо Максима і його викладачку Віру Миколаївну з мистецькими здобутками і бажаємо нових творчих перемог!