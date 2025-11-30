Тернопільщина прощається з Героєм: загинув Назар Ковальчук

Тернопільська міська рада з глибоким сумом повідомляє, що 27 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині, загинув наш земляк, військовослужбовець Ковальчук Назар Вікторович. Він героїчно віддав своє життя, захищаючи рідну землю від ворога.

Кожен полеглий воїн — це невимовна втрата для нашого міста та для всієї країни. Ми сумуємо разом з рідними Назара, з його друзями, побратимами і всіма, хто знав цього відважного чоловіка.

Панахида відбудеться в Домі Печалі на вул. Микулинецькій в понеділок, 1 грудня, о 19:00.

Похорон відбудеться у вівторок, 2 грудня, о 11:00 на Алеї Героїв.

Назар буде відчувати вашу підтримку, він не забутий. 💔🙏

Вічна та світла пам’ять нашому герою!