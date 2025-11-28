ЮНІСЕФ допоможе відновити постраждалі навчальні заклади Тернополя

Станом на 28 листопада 2025 року, у Тернополі продовжується надання допомоги постраждалим від ракетної атаки, що сталася 19 листопада. Важливі етапи відновлення житла та соціальної підтримки громадян:

Тимчасове житло:

У наданому тимчасовому житлі зараз проживають 11 сімей. Державні компенсації:

Комісія обстежила 340 квартир для оформлення компенсацій постраждалим тернополянам. За адресою вул. Василя Стуса, 8, будинок підлягає демонтажу, про що вже є готовий звіт експертів. Відновлення житла:

Встановлено 82 нових вікна, загальна кількість вікон, встановлених в рамках відновлення, досягла 427. Для повного завершення необхідно встановити ще понад тисячу вікон, які будуть закуплені за кошти міського бюджету. Фінансова допомога:

85 власників квартир, які стали непридатними для проживання, отримали фінансову допомогу у розмірі 15 тисяч гривень на оренду житла. Ці виплати будуть продовжуватися щомісяця до моменту отримання компенсацій від держави або завершення ремонтних робіт. Окрім цього, 40 власників частково пошкоджених квартир отримають по 10 тисяч гривень. Допомога навчальним закладам:

Підписано угоду з ЮНІСЕФ, згідно з якою буде надана допомога у відновленні чотирьох навчальних закладів, що постраждали від атаки, шляхом встановлення нових вікон та дверей. Відновлення права власності:

Управління держреєстрації прийняло ще 7 нових звернень, загалом уже 71 звернення щодо відновлення права власності на житло. Робота штабу допомоги:

Штаб у школі №27 надав допомогу 13 постраждалим: 4 людини зареєстрували звернення, 6 отримали психологічну допомогу та консультації, 3 звернулися щодо пошкодженого майна. На завтра:

Продовжується встановлення вікон у постраждалих будинках.

Гарячі лінії для консультацій та отримання допомоги:

1580

0800 303 522

+38 067 447 29 19

Міська влада продовжує працювати над відновленням житлових умов постраждалих тернополян та наданням необхідної підтримки для відновлення нормального життя.