На війні проти російських окупантів загинув відданий уболівальник ФК «Нива» Тернопіль – Ігор Баїк

19 листопада поблизу Краматорська загинув солдат Ігор Михайлович Баїк, оператор безпілотних літальних апаратів 45-ї окремої артилерійської бригади, який виконував обов’язки сапера.

Ігор був щирим прихильником нашого клубу. Повідомляють на сторінці ФК “Нива” Тернопіль

28 вересня він здійснив символічний перший удар у матчі «Нива» – «Чернігів», перебуваючи на реабілітації після важкої хвороби. Після відновлення Ігор повернувся до своїх побратимів, продовживши захищати Україну.

Дякуємо Ігору за мужність, відданість і любов до України.

Вічна пам’ять Герою!