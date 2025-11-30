На війні проти російських окупантів загинув відданий уболівальник ФК «Нива» Тернопіль – Ігор Баїк
19 листопада поблизу Краматорська загинув солдат Ігор Михайлович Баїк, оператор безпілотних літальних апаратів 45-ї окремої артилерійської бригади, який виконував обов’язки сапера.
Ігор був щирим прихильником нашого клубу. Повідомляють на сторінці ФК “Нива” Тернопіль.
28 вересня він здійснив символічний перший удар у матчі «Нива» – «Чернігів», перебуваючи на реабілітації після важкої хвороби. Після відновлення Ігор повернувся до своїх побратимів, продовживши захищати Україну.
Дякуємо Ігору за мужність, відданість і любов до України.
Вічна пам’ять Герою!