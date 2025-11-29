Тернопільщина втратила захисника Івана Гасяку

Коропецька селищна рада повідомляє про загибель на Покровському напрямку мешканця селища Коропець, народженого у селі Бобрівники, військовослужбовця 141 окремої механізованої бригади, ГАСЯКА Івана Петровича (16.07.1982- 28.11.2025).

Висловлюємо щирі співчуття рідним, дружині Оксані, синам Дмитру та Роману, матері Галині, братам Любомиру та Володимиру, усій скорботній родині, близьким, друзям, побратимам Героя.

Розділяємо біль їх непоправної втрати…

⚜️ ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ та СЛАВА ГЕРОЮ 🕯️🕯️ .

🇺🇦 У Коропецькій територіальній громаді 29 листопада-05 грудня 2025 року, відповідно до розпорядження оголошено днями жалоби.