Принадливий Тернопіль. Прозорий будинок на Франка

Саме прозорий, бо коли рано-вранці потрапляєш у під’їзд із вертикальним склінням, яке виходить на сонячну сторону, то здається, світло прошиває простір наскрізь.

Бентежно спостерігати, як промені просочуються крізь скло, наповнюючи сходовий майданчик густим теплом. Так, ніби це вода, що наповнює по вінця. Це таке собі міське священнодійство, що захоплює та переповнює емоціями.

Спостерігаєш за деталями — як сонце лягає на балясини, як ті відкидають тіні, який вигляд з вікна… Ловиш миті, переживаєш за секунди стільки емоцій, що вистачить на день.

Анна Золотнюк.