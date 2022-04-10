19:05 | 10.04.2022
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Голова Тернопільської облради передав медпрепарати для клінічного шкірно-венерологічного диспансеру

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Різноманітні медичні препарати для КНП «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» передав голова обласної ради Михайло Головко.
 
– З початком війни у КНП «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» ТОР (Тернопільський ОКШВД) надають допомогу як жителям Тернопільщини, так в внутрішньо переміщеним українцям.
 
Близько двохсот людей щодня приймають спеціалісти закладу. Люди отримують не лише фахову допомогу, а й безкоштовно тут їм видають медикаменти. Сьогодні для потреб закладу з дружиною Мар’яною Головко передали різні ліки.
 
Дякуємо нашим медикам за невтомну роботу!  зазначив Михайло Головко.

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