У Тернополі через авто мало не вибухнула заправка

11 серпня о 09:52 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що у місті Тернопіль на Підволочиському шосе на одній із АЗС під час заправки автомобіля Тойота Land Cruser Prado стався витік газу. Ситуація набувала небезпечного характеру, існувала загроза вибуху транспортного засобу та виникнення пожежі на автозаправній станції.

На місце події за лічені хвилини прибув черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління. Бійці ДСНС огородили місце події, відключили акумуляторні батареї та виконали комплекс заходів для запобігання займання автомобіля.

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