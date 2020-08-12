CasinoTopsOnline опубликовал список лучших онлайн-казино для игроков из Украины

Онлайн-гемблинг — популярное азартное развлечение среди украинцев. Эксперты CasinoTopsOnline изучили любимые интернет-казино населения и составили свой топ-10 площадок для украинских игроков.

Лицензия казино — залог безопасности игрока

Выбирая площадку для онлайн-гемблинга важно не отвлечься на обещания огромных выигрышей и впечатляющих бонусов, сперва оценив надежность и безопасность. Эксперты CasinoTopsOnline призывают игроков обязательно проверять наличие лицензии у казино, прежде чем регистрироваться и вносить депозит.

Наличие лицензии защищает игроков от нечестных автоматов, задержек или отсутствия выплат. Информация о лицензии обычно располагается на домашней странице казино или в разделе «О нас». Площадке можно доверять, если у нее есть одна из трех основных лицензий:

Комиссии по азартным делам Великобритании;

Управления игровой деятельностью Мальты;

Правительства Кюрасао (Нидерландских Антильских островов).

Площадки с британской лицензией редко предоставляют полностью комфортные условия для игроков из Украины в плане языка и вывода средств, поэтому CasinoTopsOnline рекомендует выбирать казино с лицензией Мальты или Кюрасао.

Язык, клиентская поддержка и способы оплаты

Часто первое, что интересует игрока при выборе площадки — это выбор игр и объем бонусов. Эксперты CasinoTopsOnline отмечают, что куда важнее в первую очередь убедиться, что площадка предоставляет перевод всей информации в меню на украинский язык, обеспечивает поддержку в часы, когда игрок планирует проводить время за автоматами, а также предлагает удобные и актуальные для региона способы ввода и вывода средств.

Бонусы и программы лояльности

Наличие бонусов, фриспинов и промоакций на площадке — еще один важный для игрока критерий, ведь от этого может зависеть объем выигрыша. В топ-10 онлайн-казино для украинцев представлены площадки, предлагающие лучшие бонусы за регистрацию, а также регулярные призы за активность и участие в турнирах.

Лидеры рейтинга

Все перечисленные требования к площадкам учитывались при составлении списка топ-10 для украинцев, так что можно быть уверенным, что каждое казино из списка подходит украинцам по всем параметрам. В тройку лидеров по мнению CasinoTopsOnline вошли следующие площадки:

1XSLOTS;

22BET;

BOB CASINO.

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