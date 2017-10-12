Команда «Я ту сесію не здам» факультету ТНЕУ перемогла на фестивалі гумору

Шість збірних команд, а саме «Квартал фінанси 95» факультету фінансів, «Шукаємо спонсора» факультету комп’ютерних інформаційних технологій, «Я ту сесію не здам» факультету економіки та управління, «Ва-Банк» факультету банківського бізнесу, «Львівська, 9» факультету обліку і аудиту та «Жарти в сторону» Коледжу економіки, права та інформаційних технологій демонстрували зі сцени актового залу іскрометний гумор, кмітливість і миттєві веселі експромти.

Публіка гаряче підтримувала своїх улюбленців охочих вміло і доречно пожартувати. «Бути студентом ТНЕУ – круто!» – такою була тема фестивальної програми.

Гумористична зустріч містила три конкурси:

Перший – Візитка. «А у нас на факультеті (в інституті, коледжі)…», – представлення збірної команди.

Другий – Розминка. «Якщо добре подумати, то…», – жартівливі відповіді команд на два запитання від журі.

Третій – Домашнє завдання. «Студенти ТНЕУ – найкращі в навчанні і в…».

Високоповажному журі було непросто виставляти бали молодим і енергійним студентам-веселунам. Та все ж після третього конкурсного завдання було визначено переможців.

Голова журі – Тарас Мірошниченко – ведучий розважальних програм, капітан збірної команди Донбаського державного педагогічного університету, чемпіон Донецької ліги КВН. Члени журі: Ігор Романець – директор Навчально-наукового центру інформаційних технологій ТНЕУ, Антон Шевчук – голова Первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ.

Третє місце посіла команда «Квартал фінанси 95» факультету фінансів, яка отримала диплом III ступеня та цінний подарунок, друге місце здобула команда «Львівська, 9» факультету обліку та аудиту, яка отримала диплом II ступеня та цінний подарунок. А диплом I ступеня, цінний подарунок та перехідний Кубок ТНЕУ було вручено переможцям фестивалю гумору «Студ-ліга сміху – 2017» збірній команді «Я ту сесію не здам» факультету економіки та управління.

Подарунки переможці отримали від Первинної профспілкової організації студентів ТНЕУ, а усіх учасників відзначено грамотами за участь.

Дякуємо усім, хто долучився до організації та проведення фестивалю гумору на Кубок ТНЕУ між збірними командами факультетів, інститутів, коледжів. До зустрічі на весняному фестивалі гумору на Кубок ТНЕУ «Студ-ліга сміху – 2018»!