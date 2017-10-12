Реформування освіти – це одне зі стратегічних питань в контексті децентралізації, – Степан Гладун

Вичерпну інформацію про актуальні аспекти процесу децентралізації представники місцевих громад мали можливість почути від Віце-прем’єр-міністра, Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка. Учасники зустрічі обговорили важливі питання стосовно майбутніх ОТГ, зокрема механізми проведення реформ, питання відбудови інфраструктури тощо.

У заході, який пройшов у Києві, взяли участь представники місцевого самоврядування з Тернопільської області. Міський голова Хоросткова Степан Гладун («Блок Петра Порошенка «Солідарність»), який є кандидатом на посаду голови Хоростківської ОТГ порушив на зустрічі питання щодо освітньої субвенції.

– Для нас важливо чітко знати механізм, як освітня субвенція буде правильно розподілятися. Реформування освіти це одна з стратегічних тем – йдеться про різні аспекти, і в тому числі про створення опорних шкіл. Також актуальним є питання медичної субвенції. Наприклад, до Хоростківської громади увійшли села й з Теребовлянського району, люди з цих населених пунктів лікуються в своїй районній лікарні, а наша міська – трансформована в амбулаторію. Тому нас цікавить питання, чи можна медичну субвенцію перераховувати туди, де люди лікуються.

– Ви також порушували тему житлово-комунального господарства.

– Так, ця сфера в занепаді і сподіваємося, що реформи будуть поліпшувати цю ситуацію. Я попрацював 5 років начальником комунального господарства. Тому ця тема для мене близька. Є такі актуальні питання – як закупити комунальну техніку; якими будуть умови кредиту. Адже для малих міст проблемним є брати великі кредити. Може будуть спеціальні кредити, щоб частину відсотків взяла держава. На зустрічі ми мали можливість почути відповіді від центральної влади, а також поспілкувалися з мерами інших міст, обмінятися досвідом.