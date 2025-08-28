Медик з обласної лікарні вимагав 11 тис. грн від військовослужбовця: раніше брав $5 тис.

Лікаря одного з медичних закладів Тернополя підозрюють у вимаганні 11 тисяч гривень у військовослужбовця за операцію, яка мала бути безкоштовною.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

За даними слідства, у липні цього року медик одного з відділень тернопільської лікарні звернувся до пацієнта з вимогою сплатити 11 000 грн за хірургічне втручання. Чоловік передав кошти, не знаючи, що відповідно до договору між лікарнею та НСЗУ операція мала проводитися безоплатно.

Правоохоронці зазначають, що це вже не перший випадок корупційних дій цього лікаря. Раніше йому інкримінували отримання 5 тисяч доларів від пацієнтки за вплив на членів експертної комісії щодо встановлення групи інвалідності.

Нині триває досудове розслідування.

Що відомо про медика

За інформацією з власних джерел журналістів «20 хвилин», йдеться про лікаря Д., який працює у відділенні судинної хірургії обласної лікарні. Крім того, він є членом військово-лікарської комісії (ВЛК).

Минулого року на отриманні хабаря його вже затримували правоохоронці. Тоді йшлося про 5 тисяч доларів, які медик вимагав у пацієнтки, що прагнула оформити інвалідність через хворобу.

З декларацій відомо, що лікар має кілька автомобілів (Hyundai Elantra, Ford Fiesta), а його дружина у 2024 році придбала Mazda CX-5 вартістю понад 1,2 млн грн. Також у власності дружини – квартира у Тернополі та офісне приміщення, куплене минулого року за 100 тис. грн.

За даними декларацій, родина зберігає значні заощадження у готівці: 15 тисяч доларів у лікаря та 30 тисяч доларів у дружини.