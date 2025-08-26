У Тернополі знищили Співучка байк-парк: трампліни, що створювались громадою, зникли без пояснень

Співучка байк-парк, розташований у парку Національного відродження в Тернополі, був знищений без жодних пояснень. Про це йдеться на сторінці spivuchka.bike_park. Це місце стало легендарним у 2000-х роках, коли тут з’явилися перші трампліни для катання на велосипедах, створені за ініціативи місцевих ентузіастів і волонтерів.

Варто зазначити, що трампліни протягом багатьох років слугували важливим спортивним об’єктом для тернопільських велосипедистів, зокрема екстремалів, і були частиною велоінфраструктури міста. Однак 25 серпня 2025 року цей унікальний спортивний майданчик був знищений, і робітники, які виконували роботи, відмовились коментувати свої дії.

Знищення трамплінів викликає обурення серед місцевих жителів, адже вони були створені власними силами громади. Влада Тернополя, за словами місцевих активістів, не приділяла належної уваги розвитку велоінфраструктури міста, що ставить під питання підтримку екстремального велоспорту.

Співучка байк-парк був важливим елементом для розвитку молоді та активного відпочинку. Проте зникнення цього об’єкта є черговим кроком назад у розвитку велоспорту в Тернополі.