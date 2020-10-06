Лікар ортопед-травматолог Тарас Мерва: «На прийомі в поліклініці практично в кожного 4-го підлітка були проблеми з поставою, що може бути наслідком неправильного використання смартфона»

Наш співрозмовник – талановитий лікар, ортопед-травматолог, який останніх кілька років удосконалюється як масажист та реабілітолог. Він добре знає, куди натиснути, аби вам стало легше і біль минув. Тарас Мерва розповів нашим читачам, чому взуття на високих підборах шкідливе, як вберегти спину в період осінньо-польових робіт та спростував ряд міфів.

«Найбільше задоволення я отримував у ті моменти, коли знімав пацієнтам гіпс»

– Це вже не перша моя розмова з лікарем, і я помітила, що в основному лікувальна справа – це спадкове. У Вашій родині були медики?

– Ні, у нас лікарів у родині не було, але моя покійна бабця дуже хотіла, щоби ми з братом стали лікарями, а в той час батьки бачили нас міжнародниками. Одного разу на сімейному застіллі сусід-медик, почувши про бабусину мрію, сказав, що не бачить проблеми. Порекомендував займатися з репетиторами і спробувати свої сили. Як результат, я – лікар ортопед-травматолог, а мій брат – стоматолог.

– Наскільки мені відомо, в основному Ви займаєтесь масажем та реабілітацією. Але цікаво, чому обрали фах лікаря ортопеда-травматолога і як сталося так, що Вам вдалося вдосконалити свою майстерність у США?

– Поки я навчався в університеті, то хотів стати пластичним хірургом, згодом – педіатром. Але в середині 5 курсу ми розпочали вивчати травматологію. Викладач записав мене на гурток. Я насправді не дуже хотів. Але пригадую, що першого дня у гуртку нас завели до операційної. Я почув звук дриля і зрозумів, що більше нічого не хочу, крім травматології. На даному етапі свого життя справді більше часу приділяю масажу та реабілітації. Вже менше операцій, більше консультацій. Хоча направду дуже сумую за «жорсткою» травматологією.

Якщо говорити про мій досвід у США, то працював я асистентом лікаря в «Excel physical therapy». У Штати поїхав до батька, який ще 16 років тому подав документи на возз’єднання сім’ї і отримав дозвіл тільки зараз. У Нью-Йорку займався реабілітацією післяопераційних хворих. У США пройшов багато курсів масажу, вдосконалювався. Потім почалася світова пандемія, реабілітаційний офіс, в якому я працював, закрили і мені довелося повернутися додому.

– Якщо говорити про якість надання реабілітаційних послуг, то США випереджають нас?

– Знаєте, мені було дуже цікаво порівнювати лікування у Штатах і Україні. У США після операцій якось поблажливіше ставляться до пацієнтів. У нас, припустимо, пацієнт після ендопротезування на наступний день, якщо, звісно, немає протипоказання, повинен сідати, вставати, а у Штатах дають більше часу відлежатися. Якщо говорити відверто, то в Україні лікарі краще працюють. У нашій обласній лікарні Сергій Гаріян робив і робить дива. Зрештою, у нас також є сучасне обладнання.

– Що Вам найбільше подобається у Вашій професії?

– Якщо говорити про ортопедію та травматологію, то найбільше задоволення я отримував у ті моменти, коли знімав пацієнтам гіпс. Ці відчуття важко описати, але уявіть, людина заходить на милицях, а виходить уже самостійно і посміхається.

– Чи лікує масаж хвороби і коли його доречно робити?

– Масаж – це одна зі складових лікування, він виконує допоміжну функцію. Усі хвороби лікуються комплексно. Є спортсмени, для яких масаж обов’язковий після отримання травми, є люди, які просто люблять «покайфувати», коли розминають їхнє тіло, і таким чином релаксують. А взагалі, я люблю повторювати, що якби люди вели правильний спосіб життя, правильно сиділи, більше ходили, то у мене не було би стільки клієнтів. І хочу вам сказати, що 10-хвилинна зарядка багато проблем вирішує. Крім загального зміцнюючого впливу, масаж має яскраво виражені лікувальні властивості. Його призначають при запаленні легень (банковий масаж дозволяє вивести зайвий слиз із легень і в поєднанні з медикаментозним лікуванням приводить до швидшого одужання), при остеохондрозі, сколіозі, хронічних головних болях, плоскостопості, інсульті. Також масаж корисний немовлятам та діткам, які відстають у розвитку. Він добре діє на периферичну нервову систему і допомагає їй розвиватися.

«60% моїх пацієнтів звертаються до мене зі скаргами на болі у спині»

– Найчастіше з якими проблемами до Вас звертаються?

– Часто звертаються люди, які сходили в душ, а потім вийшли на протяг і простудили нерв. Ось зараз, приміром, сезон картоплі, тому в основному мої пацієнти чоловіки, які носили мішки з картоплею або піднімали вантажі. В загальному можна сказати, що 60% моїх пацієнтів звертаються до мене зі скаргами на болі у спині.

– До речі, як вберегти спину в сезон осінньо-польових робіт?

– Найперше, це розігріти організм і тоді братися до роботи. Я розумію, що люди, які працюють у полі чи на городі, цього не будуть робити, але все ж таки розминка необхідна. Це дозволить розігріти м’язи і підготувати їх до навантажень. Тому моя рекомендація: перед роботою в полі розігрійте організм і зробіть розтяжку. Якщо вам потрібно підняти щось тяжке, то робіть це з присяду. Ноги не повинні бути рівні, а спина зігнута буквою Г, і вантаж підіймайте, перед тим присівши, а найкраще покликати на допомогу кума, брата, свата, сусіда.

– Як впливає масаж на різні частини нашого тіла?

– Шкіра – найбільший орган людини, де розміщено близько 5 мільйонів сенсорних рецепторів. Дотики до шкіри під час масажу посилають мозку певну інформацію. Це відбувається завдяки сотням нервових закінчень, які служать посередниками між шкірою і мозком. У свою чергу, мозок отримує й обробляє інформацію і дає інший «наказ» організму – виробляти ендорфін – гормон щастя. Саме тому після масажу ми почуваємося так добре. Масаж впливає на шкіру та лімфатичну систему, на опорно-руховий апарат, на нервову тканину, на підшкірно-жирову клітковину.

– За власними спостереженнями, мені здається, що зараз усе більше дітей і дорослих мають проблеми з опорно-руховим апаратом, а також у багатьох – плоскостопість. Чому так відбувається?

– Цікаве запитання. Коли ми відчуваємо біль у шиї та потилиці, верхній частині спини та плечах, затерпання чи оніміння пальців, слабкість у м’язах та біль в очах, то скоріше за все причиною цього є невеликий предмет у ваших руках. Для більшості це вже ритуал, а смартфон став членом сім’ї. Коли ми дивимося на екран мобільника або набираємо текст, то навіть не помічаємо, наскільки неприродно низько опускаємо голову. Ця постава вже отримала свою назву серед науковців як «text neck» – що означає занадто близьке положення шиї до грудної клітки. Чим нижче ми опускаємо голову, тим більший тиск створюється на наш хребет та м’язи верхнього плечового поясу. У міру того, як ви нахиляєте голову вперед, навантаження на шийний відділ хребта зростає. Згідно з проведеним дослідженням, оскільки наша голова важить близько 4-5 кг, то при нахилі її на 15° навантаження на хребет становить приблизно 12 кг, при нахилі на 30° досягає вже приблизно 18 кг, при 45°- 22 кг, а при 60° – навантаження збільшується до 27 кг (це так, як би постійно носити на шиї восьмирічну дитину). Із власного досвіду скажу, що на прийомі в поліклініці практично в кожного 4-го підлітка були проблеми з поставою, що може бути наслідком неправильного використання смартфона. Часто приходять з маленькими дітьми до 3-х років і кажуть: у нас плоскостопість. Але це нормально, бо у такому віці м’язи, які мають тримати склепіння стопи, недостатньо розвинуті і з часом вони розвиваються. Взагалі, найкраща профілактика плоскостопості – ортопедичне взуття, хоча воно й дороге. У дітей часті сколіози, кіфози і все це через те, що вони наслідують батьків. Як батьки поводяться, так і діти. Для прикладу, приходять часто чоловіки і скаржаться: «У мене болить плече», я кажу: ліве, і у більшості випадків правий. А чому ліве? Тому що коли чоловіки сідають за кермо, вони опускають праву руку на підлокітник, а ліва в літній період перебуває на дверях, і як наслідок ми маємо викривлення хребта, в той же час діти «мавпують» таку поведінку дорослих і страждають також.

«Дівчата, бережіть своє здоров’я, ми вас кохаємо і без підборів»

– Кажуть, що жіночі підбори шкідливо впливають на опорно-руховий апарат. Що можете сказати з цього приводу?

– Підбори – красиво, жіночно, сексуально і… шкідливо для здоров’я! Безсумнівно, якщо жінка йде у довгій сукні і на високих підборах, її важко не помітити.

Я чув багато причин: «щоби здаватися вищою», «щоби краще виглядали литкові м’язи», «як це, на свято і не на каблуках» і так далі. Але тут як ніколи можна використати фразу: краса вимагає жертв. Підбори – це зміна постави, біль у колінах, варикозна хвороба, деформація стопи, вивихи та переломи.

Маленький лайвхак як правильно підібрати висоту підборів згідно з пропорціями тіла. Ідеальна висота каблука згідно з теорією пропорційності, яка підходить саме вам, обчислюється за спеціальною формулою:(Р: Д – 1,61) х 10, де Р – ріст у см.; Д – довжина ніг у см.

Щоби виміряти, встаньте прямо на підлогу босоніж. Довжина ноги вимірюється від виступаючого горбка стегнової кістки, який знаходиться навпроти кульшового суглоба, до підлоги. 1,61 – це коефіцієнт ідеального співвідношення зросту і довжини ніг. Отримана цифра буде означати найправильнішу і гармонійну саме для вас із точки зору пропорційності висоту каблука в сантиметрах. А взагалі, дівчата, бережіть своє здоров’я, ми вас кохаємо і без підборів.

– Часто на людях можна побачити кольорові стрічки. Називають це кінезіотейпінгом, розкажіть про нього більше.

– Кінезіотейпінг — технологія накладення спеціальних еластичних пластирів (кінезіотейпів), що застосовуються для профілактики та природного прискорення процесу відновлення та реабілітації при травмах суглобів, м’язів, зв’язок і забиттях м’яких тканин. Тейп забезпечує постійну підтримку м’язів і сухожиль, тим самим сприяє зменшенню болю і вираження запального процесу, розслаблює напружені та втомлені м’язи, прискорює природний процес їхнього відновлення, а також «нав’язує» правильний стереотип руху, при цьому не обмежуючи свободи руху і дозволяє вести звичайний спосіб життя. Кінезіотейпінг не є самостійним методом лікування і є ефективним доповненням інших методів (масаж, лікувальна фізкультура, мануальна терапія). Його застосовують при реабілітації після травм, наявності больового синдрому, при підтримці лікувального ефекту після проведеного сеансу мануальної терапії; при порушеннях м’язового тонусу, в комплексній реабілітації при травмах, ДЦП, захворюваннях опорно-рухового апарата, для зменшення навантаження на м’язи, зв’язки, суглоби для профілактики спортивних травм. Також є естетичне тейпування для обличчя та шиї, лімфодренажне кінезіотейпування, як доповнення антицелюлітного масажу та кінезіотейпування молочних залоз (для підтяжки та корекції молочних залоз).

– Ну і на завершення моя улюблена рубрика – міфи та народна медицина. Чи можна хрустіти пальцями, чи корисний холодець для кісток і чи допомагають листки свіжої капусти при болях у спині або колінах?

– Якщо говорити про хруст пальців чи шиї – то це спірне питання. Пригадую, як старші люди в таких випадках кажуть, що «солі відклалися». Насправді прямих протипоказів не хрустіти немає, але якщо цей хруст є, то варто обстежитись у лікаря. Холодець повинен приносити задоволення, а не лікувати (сміється, – авт.)

Свіжа капуста – також сумнівно. Варто додати, що мазь живокосту з моєї 6-річної практики не допомагає, а от корсети чи пояси із собачої шерсті – так.

Ще один міф – яєчна шкаралупа і кальцій. Трапляється, що чую від пацієнтів твердження про те, що вони вживають яєчну шкаралупу замість таблеток кальцію. Так от, одна таблетка кальцію – це від 0,5 кг до 1 кг яєчних шкаралупок.

Ушакова Вікторія



