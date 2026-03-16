«Нам потрібен автобус, не маєш – іди геть»: у Скалатській і Підволочиській громадах люди не можуть дістатися до лікарень і роботи

У Скалатській та Підволочиській громадах на Тернопільщині мешканці кількох сіл уже понад місяць мають серйозні проблеми з доїздом до районного та обласного центрів. Йдеться про села Городниця, Іванівка, Качанівка та Мислова, жителі яких фактично залишилися без регулярного автобусного сполучення з Підволочиськом та Тернополем.

Про ситуацію «Погляду» розповіла жителька громади Ольга Борохвіна. За її словами, проблеми з перевезенням почалися ще у грудні 2025 року.

«З грудня на маршрут через ці населені пункти автобус ходив раз на два-три дні. А вже шість тижнів він взагалі не виходить на рейс», – розповідає жінка.

Через відсутність транспорту мешканці сіл опинилися у складній ситуації. Люди скаржаться, що тепер не можуть нормально дістатися до важливих установ та робочих місць.

«Є проблеми з добиранням до ЦНАПу, Пенсійного фонду, лікарень, аптек, навчальних закладів, на роботу тощо», – зазначають мешканці.

За словами людей, перевізник пояснює ситуацію нестачею водіїв. Однак жителі громад сумніваються у цьому поясненні.

«Ми вже шість тижнів бачимо, як “брак водіїв” дивним чином існує лише для рейсів о 06:35 та 16:00 на Іванівку та Качанівку. Водночас на напрямку “Тернопіль — Підволочиськ” цей самий перевізник і водіїв має, і автобуси вчасно подає», – каже Ольга Борохвіна.

Йдеться про перевізника Смільського Михайла, який обслуговує цей маршрут. За словами мешканців, необхідні документи у перевізника є, однак автобус на рейс не виходить.

«Документи є, але не хоче їздити, здається принципово. І людям нічого не пояснюють», – кажуть жителі.

Ситуацію ускладнює те, що договір укладений саме з цим перевізником, тому інші підприємці не можуть вийти на маршрут.

Мешканці припускають, що маршрут просто утримують «про запас», не виконуючи при цьому своїх зобов’язань.

«Таке відчуття, що перевізник тримає цей маршрут як резервний. Нам потрібен автобус. Не маєш можливості працювати — іди геть», – обурюються люди.

Водночас жителі наголошують, що цей рейс був фактично єдиним транспортним сполученням для цих населених пунктів і альтернативного транспорту, тому люди завжди розраховували саме на нього.

Мешканці переконані, що проблема не у відсутності водіїв, а у небажанні обслуговувати цей маршрут, який, за їхніми словами, також є прибутковим.

«Тож давайте відверто: це не про кадри, а про свідомий вибір бізнесу на користь прибутковості, а не соціальної відповідальності. Якщо людина тримає ліцензію на маршрут, але не може або не хоче його забезпечувати — вона має набратися мужності і написати заяву про добровільну відмову», – наголошує Ольга Борохвіна.

Жителі громад також закликають представників влади втрутитися у ситуацію та не покривати перевізника, який фактично монополізував маршрут і не допускає інших підприємців, готових працювати.

«Громада не повинна бути заручником бізнесових рішень перевізника», – наголошують мешканці.