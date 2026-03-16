Арсенал на 4,5 млн грн: на Тернопільщині викрито канал збуту зброї

На Тернопільщині припинено діяльність групи, яка, за даними слідства, займалася незаконним продажем зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. У справі семеро осіб. Одним із ключових підозрюваних – працівник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, який організовував збут зброї в одному з районів області.

Операцію провели в межах багатоетапних заходів «Арсенал стоп!» під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури та окружних прокуратур. Правоохоронці задокументували п’ять фактів збуту зброї, зокрема під час контрольних закупок.

Упродовж 10- 12 березня 2026 року у кількох районах Тернопільської області провели 30 одночасних обшуків. За їх результатами сімом особам повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значний арсенал, який, за оцінками слідства, міг призначатися для нелегального продажу.

Серед вилученого: 2 автомати Калашникова, 11 одиниць іншої вогнепальної зброї, зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя, 1 гранатомет, 52 гранати, 2 запали, 2 міни, 170 снарядів калібру 30 мм, понад 3 тисячі патронів, 20 кг пороху, 83 кг куль, 12,2 кг ракетного палива, а також комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.

За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на “чорному ринку” становить близько 4,5 млн грн.

Окрім зброї та боєприпасів, під час обшуків вилучили і значні суми готівки, які, за даними слідства, могли бути отримані від продажу нелегального товару: 126 860 доларів США та 35 670 євро.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють джерела походження зброї.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в області та СБУ в Тернопільській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.