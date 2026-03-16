Війна забрала життя молодого захисника Максима Моргунова з Тернопільщини

Знову і знову клята війна продовжує забирати молоді життя українських Героїв…

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 02 березня 2026 року внаслідок удару FPV-дроном, загинув в районі н.п. Андріївка-Клевцове Донецької області, молодший сержант МОРГУНОВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, 1999 року народження, житель с. Стрілківці Борщівської територіальної громади, уродженець Луганщини, який ще юним хлопцем вибрав військо справою свого життя. Повідомляють у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП.

Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, нехай добрий, світлий спомин про Максима стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам`яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх хто знав його, любив і шанував. В цю гірку мить поділяємо горе сім`ї та схиляємо голову в глибокій скорботі.

Вічна пам’ять і слава Українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!