Екологічний податок: бізнес Тернопільщини забезпечив 22,8 млн гривень
З початку року підприємства області сплатили 22,8 млн грн екологічного податку. Це майже вдвічі більше, ніж торік за січень-лютий.
Варто нагадати, що екологічний податок є загальнодержавним обов’язковим платежем. Він показує, що бізнес відповідає за своє використання природних ресурсів:
– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів безпечних відходів як вторинної сировини);
– утворення та зберігання радіоактивних відходів.
Частина коштів іде на реальні справи: очищення довкілля, модернізацію очисних споруд та утилізацію відходів. Таким чином, сплачуючи податок сьогодні, робимо Тернопільщину чистішою завтра.