Екологічний податок: бізнес Тернопільщини забезпечив 22,8 млн гривень 

З початку року підприємства області сплатили 22,8 млн грн екологічного податку. Це майже вдвічі більше, ніж торік за січень-лютий.

Варто нагадати, що екологічний податок є загальнодержавним обов’язковим платежем. Він показує, що бізнес відповідає за своє використання природних ресурсів:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

– скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

– розміщення відходів (крім розміщення окремих видів безпечних відходів як вторинної сировини);

– утворення та зберігання радіоактивних відходів.

Частина коштів іде на реальні справи: очищення довкілля, модернізацію очисних споруд та утилізацію відходів. Таким чином, сплачуючи податок сьогодні, робимо Тернопільщину чистішою завтра.