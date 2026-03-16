Інвестиції 1,4 млрд грн: на Тернопільщині зводять сучасний завод «ОберБетон»

У Микулинецькій громаді будують сучасний завод залізобетонних конструкцій: інвестиції — 1,4 млрд грн

У Микулинецькій територіальній громаді на Тернопільщині триває будівництво сучасного заводу великогабаритних залізобетонних конструкцій компанії «ОберБетон». Реалізація масштабного інвестиційного проєкту має важливе значення для економічного розвитку громади та області.

Селищний голова разом із працівниками Микулинецької селищної ради неодноразово відвідували будівельний майданчик, щоб ознайомитися з ходом робіт та розвитком виробничої інфраструктури.

Під час одного з останніх візитів майстер виробничої дільниці залізобетонних конструкцій Сергій розповів про перебіг будівництва. За його словами, роботи на об’єкті тривали навіть під час затяжної зими, а з приходом весни темпи будівництва ще більше зросли.

Особливістю майбутнього підприємства є застосування сучасної технології виготовлення великогабаритних залізобетонних конструкцій безпосередньо на місці. Для цього використовують спеціальні форми, у які заливають бетонну суміш. На будівельному майданчику вже функціонує форма довжиною 100 метрів, у яку заливають 31 кубічний метр бетону. Подача бетонної суміші здійснюється спеціальними рейковими шляхами, що забезпечує безперервність і ефективність виробничого процесу.

Станом на сьогодні на підприємстві вже завершено будівництво вузла приготування бетонної суміші, зведено два укриття для працівників, цех виробництва залізобетонних конструкцій, лабораторію та арматурний цех. Також частково облаштовано склади готової продукції та запущено лінію з виготовлення залізобетонних конструкцій.

Однією з особливостей виробництва стане унікальна конструкція перекриттів, яка відповідає сучасним європейським та міжнародним стандартам і вперше виготовлятиметься в Україні. Для цього використовують універсальну формувальну лінію на базі сучасного італійського обладнання.

Окрім цього, підприємство вже освоїло виробництво різних будівельних елементів, зокрема панелей, несучих залізобетонних колон, плит та балок.

Наразі на підприємстві працює понад 40 працівників. Водночас триває набір персоналу. Перед початком роботи кандидати проходять спеціальне навчання, адже виробництво є високотехнологічним і значною мірою механізованим, тому потребує належної підготовки як інженерно-технічних працівників, так і робітничого персоналу.

Поки що підприємство виготовляє конструкції для власного будівництва. Після завершення зведення виробничого комплексу всі потужності будуть спрямовані на виготовлення продукції для ринку, адже попит на такі конструкції залишається високим.

На підприємстві також працюватимуть служба контролю якості сировини, відділ технічного контролю та сучасна лабораторія, які забезпечуватимуть контроль якості продукції на всіх етапах виробництва. Окрім цього, функціонуватиме проєктний відділ, що здійснюватиме технічний супровід будівельних проєктів.

Проєкт реалізує компанія «Обербетон» — один із провідних українських виробників залізобетонних конструкцій. Компанія працює на ринку з 2008 року та має потужне виробництво у Житомирі. Підприємство спеціалізується на виготовленні широкого спектра будівельних елементів, зокрема паль, колон, балок, фундаментних стаканів, плит перекриття, сходових маршів та стінових панелей.

Загальний обсяг інвестицій у реалізацію проєкту становить близько 1,4 мільярда гривень. Після повноцінного запуску виробництва планується створення понад 150 нових робочих місць для жителів громади.

Після завершення будівництва підприємство стане найбільшим заводом залізобетонних конструкцій у Тернопільській області та одним із найбільших в Україні.

У громаді наголошують, що розміщення сучасного промислового підприємства має важливе стратегічне значення. Передусім це створення нових робочих місць, можливості для професійного розвитку жителів та зростання рівня добробуту населення.

Водночас діяльність заводу забезпечить стабільні податкові надходження до місцевого бюджету. Це дозволить спрямовувати додаткові кошти на розвиток інфраструктури, покращення доріг, підтримку закладів освіти та медицини, а також благоустрій населених пунктів.

Окрім цього, запуск великого виробництва стимулюватиме розвиток суміжних сфер — транспортних і логістичних послуг, обслуговування техніки, постачання матеріалів та інших сервісів, що відкриє нові можливості для місцевого бізнесу.

У громаді зазначають, що реалізація такого масштабного інвестиційного проєкту свідчить про довіру інвесторів до потенціалу громади, її вигідного розташування та трудових ресурсів.

Водночас символічно, що будівництво відбувається під час війни. Попри складні умови, в Україні продовжують реалізовувати нові економічні проєкти, які працюватимуть на розвиток держави та її майбутню відбудову.

Підприємства такого типу матимуть важливе значення і для післявоєнного відновлення країни, адже забезпечуватимуть будівельними конструкціями житлові будинки, інфраструктурні об’єкти та промислові споруди.