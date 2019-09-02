Сергій Надал та 22 депутати вирішили покращити матеріальне становище тернопільських працівників поліції, яким і так непогано живеться

Тернопільські риби можуть спати спокійно, адже з легкої руки депутатів поруч перлини міста обзавелися власними ділянками під помешкання одразу п’ять правоохоронців. Ділянки по 10 сотих кожна знаходяться одна біля одної. Таким чином «сусіди в погонах» не лише вирішили своє земельне питання, а й започаткували міні-поліцейський квартал. Чим заслужили ці поліцейські такої щедрості від депутатів?

22 і Надал

Так, на засіданні сесії Тернопільської міської ради 13 червня цього року 22 депутати і міський голова Сергій Надал проголосували «за» затвердження проекту «землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою вул. Новий Світ громадянам Вишовський С.М. та іншим». Йдеться про п’ять ділянок, площею 0,10 га кожна, в елітному, скажімо так, «золотому» районі міста – неподалік озера.



Усі ділянки знаходяться поруч. А отримали їх не пересічні тернополяни, а діючі працівники поліції.

Ми звернулися за коментарем до начальника Головного Управління поліції в Тернопільській області Олександра Богомола, адже йдеться не про одну-дві ділянки, а п’ять (!), причому оформлених у одне рішення сесії. В телефонній розмові Олександр Богомол повідомив, що йому про таке рішення відомо. Та він його, м’яко кажучи, не схвалює.

«Ми провели свою перевірку щодо законності звернень. Працівники мали право звернутися, особисто я спілкувався з ними. Порушень ми там не побачили, щоб притягувати до відповідальності. Двоє працівників відмовилися від ділянок на тій території. На мою думку, це участь у чомусь неправильному. Я це не дослідив, не підтвердив поки що. Та якщо це так, то будуть нести відповідальність. Я попередив людей: якщо вони лізуть в якусь іншу ситуацію, і завтра ці п’ять ділянок об’єднаються під висотний будинок, то буду розуміти, що вони дурять наших мешканців. Поки я буду працювати, ті, хто отримали ділянки, на підвищення будь-де не підуть», – прокоментував Олександр Богомол.

За його словами, якщо на місці п’яти ділянок «виросте» багатоквартирний будинок, то для себе Богомол висновки зробить швидко. Справді, спочатку в проекті рішення фігурувало семеро працівників поліції. На кадастровій карті теж майорить сім, а не п’ять ділянок. Проте начальника відділу превенції патрульної поліції Паньківа Івана та старшого інспектора з особливих доручень Дідуха Василя в рішенні сесії уже немає.

«Голі-босі»

Якщо міськрада Тернополя вирішила таким чином покращити матеріальне становище «обраних» працівників поліції, то, судячи з декларацій, їм і так непогано живеться. Зокрема, заступник начальника відділу превенції Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Вишовський Сергій Михайлович володіє двома земельними ділянками (по 800 та 1000 кв.м.). Також він та його родина мають 4 квартири: три – в Тернополі, одну – у Івано-Франківську.

Ще один власник ділянки, начальник сектору – Кульчицький Андрій Ярославович живе скромніше, хоча й теж має дві ділянки та квартиру у Тернополі. Має свою квартиру і старший слідчий Шеремета Мирон Михайлович. Згідно з декларацією, без даху над головою начальник сектору охорони публічного порядку Тернопільського ВП Кравчук Володимир Юрійович. Він володіє лише ділянкою, площею 0,08 кв. м. у с. Мишковичі Тернопільського району. В тому ж таки селі Мишковичі має будинок Грицак Роман Юрійович – старший дільничний офіцер поліції.

Кому вигідно?

Проголосували «за» виділення землі 22 депутати та міський голова. Голоси збирали, вочевидь, вибірково, позаяк підтримували не фракції, а поодинокі депутати. Зрештою, ми публікуємо поіменне голосування, аби читачі самі відшукали свого щедрого депутата.

До речі, за нашою інформацію це питання на сесії з’явилося за персонального втручання першої особи міста. Також у цій історії нібито фігурує інтерес ексзаступника мера Володимира Камінського. Кажуть, ділянки об’єднають в одну та зведуть багатоповерхівки.

Якщо це правда, то виникає логічне питання: на кого працює місцева поліція: на громаду, чи чиїсь бізнес-інтереси?

Тетяна Колеснік, Тернопіль Вечірній