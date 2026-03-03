Молодіжний бізнес на Тернопільщині: 12 мінікомпаній продемонстрували свої проєкти на Junior EXPO
У ярмарку молодіжного підприємництва Junior EXPO 2026 взяли участь 12 мінікомпаній з 6 закладів освіти Тернопільської області. Подія об’єднала 20 навчальних проєктів з Тернопільської та Закарпатської областей, де учасники мали можливість презентувати свої бізнес-ідеї, над якими працювали з початку навчального року.
Здобувачі освіти відчули себе справжніми підприємцями, демонструючи результати своєї праці:
“Каша по-нашому” (Вишнівецький професійний ліцей) готує традиційну качану кашу.
“GreenGear” (Підволочиський професійний ліцей) створює стильні вироби з переробленого металу.
“Glow up team” (Підволочиський професійний ліцей) надає послуги фейс-арту та святкового гриму.
“Духмяна магія” (Підволочиський професійний ліцей) пропонує домашню випічку.
“Нитка долі” (Підволочиський професійний ліцей) виготовляє бісерні прикраси.
“ЕтноМайстерня” (Скалатський професійний ліцей) пропонує традиційні українські вироби.
“М’ЯкКо” (Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі) виробляє вершкове масло.
“SACHETS TIMES” (Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука) створює аромасаше з гіпсу.
“PULSE” (Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука) виготовляє енергетичні батончики.
“Blooming Soap” (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) виробляє крафтове мило з медом.
“Step Bag” (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) створює еко-мішечки для взуття.
“Psychogips” (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) виготовляє декоративні гіпсові вироби.
Особливістю ярмарку стало те, що учасники організували для львів’ян та гостей міста зону авторських майстер-класів.
До учасників ярмарку звернувся Альфред Праус, член Ради Junior Achievement Ukraine, підкресливши важливість ролі молоді у відбудові та розвитку країни.
Оксана Ковальчук, методистка НМЦ ПТО в Тернопільській області, також подякувала учасникам за креативність і побажала їм успіхів у підприємницькій діяльності.
Ярмарок став важливим етапом курсу з вивчення підприємництва «Компанія», що дає можливість здобувачам освіти застосовувати свої навички на практиці: презентувати продукцію, здійснювати продажі та вести ділове спілкування.
Цього року понад 3,500 молодих людей в Україні створили власні мінікомпанії та реалізують бізнес-ідеї завдяки програмам Junior Achievement Ukraine.
Також подібні ярмарки відбудуться в Івано-Франківську, Хмельницькому, Рівному, Дніпрі та Києві.
Junior Achievement Ukraine – це провайдер навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді, зокрема в професійно-технічних, фахових та вищих навчальних закладах.