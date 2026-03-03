12:22 | 3.03.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Молодіжний бізнес на Тернопільщині: 12 мінікомпаній продемонстрували свої проєкти на Junior EXPO

У ярмарку молодіжного підприємництва Junior EXPO 2026 взяли участь 12 мінікомпаній з 6 закладів освіти Тернопільської області. Подія об’єднала 20 навчальних проєктів з Тернопільської та Закарпатської областей, де учасники мали можливість презентувати свої бізнес-ідеї, над якими працювали з початку навчального року.

Здобувачі освіти відчули себе справжніми підприємцями, демонструючи результати своєї праці:

  • “Каша по-нашому” (Вишнівецький професійний ліцей) готує традиційну качану кашу.

  • “GreenGear” (Підволочиський професійний ліцей) створює стильні вироби з переробленого металу.

  • “Glow up team” (Підволочиський професійний ліцей) надає послуги фейс-арту та святкового гриму.

  • “Духмяна магія” (Підволочиський професійний ліцей) пропонує домашню випічку.

  • “Нитка долі” (Підволочиський професійний ліцей) виготовляє бісерні прикраси.

  • “ЕтноМайстерня” (Скалатський професійний ліцей) пропонує традиційні українські вироби.

  • “М’ЯкКо” (Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі) виробляє вершкове масло.

  • “SACHETS TIMES” (Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука) створює аромасаше з гіпсу.

  • “PULSE” (Тернопільське вище професійне училище №4 ім. М. Паращука) виготовляє енергетичні батончики.

  • “Blooming Soap” (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) виробляє крафтове мило з медом.

  • “Step Bag” (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) створює еко-мішечки для взуття.

  • “Psychogips” (Тернопільський фаховий коледж ТНТУ ім. І. Пулюя) виготовляє декоративні гіпсові вироби.

Особливістю ярмарку стало те, що учасники організували для львів’ян та гостей міста зону авторських майстер-класів.

До учасників ярмарку звернувся Альфред Праус, член Ради Junior Achievement Ukraine, підкресливши важливість ролі молоді у відбудові та розвитку країни.

Оксана Ковальчук, методистка НМЦ ПТО в Тернопільській області, також подякувала учасникам за креативність і побажала їм успіхів у підприємницькій діяльності.

Ярмарок став важливим етапом курсу з вивчення підприємництва «Компанія», що дає можливість здобувачам освіти застосовувати свої навички на практиці: презентувати продукцію, здійснювати продажі та вести ділове спілкування.

Цього року понад 3,500 молодих людей в Україні створили власні мінікомпанії та реалізують бізнес-ідеї завдяки програмам Junior Achievement Ukraine.

Також подібні ярмарки відбудуться в Івано-Франківську, Хмельницькому, Рівному, Дніпрі та Києві.

Junior Achievement Ukraine – це провайдер навчальних програм з підприємництва та фінансової грамотності для молоді, зокрема в професійно-технічних, фахових та вищих навчальних закладах.

