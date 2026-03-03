Скандал у Гримайлівській громаді: чиновницю звинувачують у порушенні службових обов’язків та збитках на 200 тисяч

02 березня 2026 року в Гусятині було завершено досудове розслідування щодо керівниці одного з відділів Гримайлівської селищної громади. Слідчі поліції №3 міста Гусятина скерували до суду кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем.

Чиновницю звинувачують у порушенні ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків. Виявилося, що керівниця відділу придбала товари, які категорично заборонено використовувати в закладах освіти відповідно до вимог Міністерства охорони здоров’я України.

Це призвело до збитків на суму понад 200 тисяч гривень. Процесуальне керівництво у справі здійснював Борщівський відділ Чортківської окружної прокуратури.