На Тернопільщині зменшилась кількість захворілих на ГРВІ, дітей серед хворих – 57,4%

За останні 7 днів на Тернопільщині зареєстровано 510,1 випадків захворювань на грип, ГРВІ та COVID-19 на 100 тисяч населення, що склало 5195 осіб. Кількість хворих на ГРВІ знизилась на 1,9% у порівнянні з попереднім тижнем, де зафіксовано 5296 випадків. Переважну частину захворілих складають діти, зокрема школярі — 68% серед усіх дітей, що захворіли.

Із загальної кількості хворих на ГРВІ госпіталізовано 203 людини, з яких 134 — діти, що складає 66% від усіх госпіталізованих. Цей показник залишився на рівні попереднього тижня.

Упродовж тижня не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19 (на минулому тижні був один випадок). Вірус грипу А був виявлений у 2,1% з 48 обстежених осіб методом ПЛР.

Такі результати моніторингу були надані Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб.