Частина Шумька сьогодні буде без світла

Жителів міста Шумськ попереджають про планові перебої з електропостачанням у вівторок, 3 березня. За повідомленням районних електромереж (РЕМ), світла не буде в період з 10:00 до 16:00.

Обмеження пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Це дозволить забезпечити надійну роботу мереж у майбутньому.

Тимчасове призупинення електропостачання стосуватиметься споживачів, які проживають за наступними адресами:

вул. Вілійська;

Дубенський шлях.

Рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої та вимкнути чутливу електротехніку з мережі на час проведення робіт.

