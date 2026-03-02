Вперше у Тернопільській області реалізовуємо великий дорожній інфраструктурний проєкт за кошти ЄС

Партнерську угоду підписано між Службою відновлення у Тернопільській області в особі начальника Миколи Довгошиї та Мазовецьким воєводством, яке діє через Мазовецьке воєводське управління доріг у Варшаві (Польща) в особі директора Гжегожа Обленковського.

Це офіційний старт реалізації спільної ініціативи в межах міжнародної програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027».

Захід відбувся за участі Голови Агентства відновлення Сергія Сухомлина, першого заступника Голови Миколи Бойка, начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха, заступника начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Павла Журби, міського голови Теребовлянської територіальної громади Олега Продана, заступниці директора Мазовецького воєводського управління доріг з економічних питань Агнешки Прокопчик-Тулік, заступника директора Мазовецького воєводського управління доріг з інвестиційних питань Маріуш Козера, керівника Бюро фінансування проєктів Мазовецького воєводського управління доріг Томаша Богуцького, речниця Мазовецького воєводського управління доріг Моніка Бурдон, заступник Директора Спільного технічного секретаріату Томаша Єнджеєвського.

Йдеться про капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній з головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою. Дорога М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече – входить до основних логістичних маршрутів країни.

Цей міст є критично важливим для логістики:

• Забезпечує безперервне сполучення в напрямку кордону з Румунією (на Бухарест).

• Покращує умови для транскордонного руху.

• Підвищує безпеку та ефективність транспортної мережі регіону.

Фінансування 90% вартості робіт покриває Європейський Союз у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». Решту 10% – українська сторона за кошти з місцевих бюджетів.

У час, коли ресурси всередині країни першочергово спрямовуються на оборону, зовнішні інвестиції — безцінна підтримка.