На Тернопільщині внаслідок ДТП постраждав 72-річний водій легковика

3 березня 2026 року в селі Сухостав Копичинецької територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. О 00:30 на автодорозі зіткнулися вантажний автомобіль «Volvo» та легковий автомобіль «Skoda».

Внаслідок зіткнення травмувався 72-річний водій легковика, який отримав травми середньої важкості. Постраждалого госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги. Обставини та причини аварії з’ясовуються, проводиться розслідування.