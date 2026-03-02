Олександр Сирський: “Ми вистояли у важкій битві за зиму”

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив підсумки зимових боїв, відзначивши, що українська армія успішно вистояла у складній «битві за зиму». За три місяці зимового періоду, російські загарбники понесли важкі втрати. Загалом було знищено понад 92 000 осіб, що становить близько 1031 особи щодня. Серед них убиті та поранені військовослужбовці, а також значні технічні втрати.

Росія втратила:

322 танки

430 бойових броньованих машин

2 967 артилерійських систем

110 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ)

55 засобів протиповітряної оборони

п’ять літаків

один гелікоптер

65 269 БпЛА оперативно-тактичного рівня

по одному кораблю та підводному човну

11 927 одиниць автомобільної техніки

65 одиниць спеціалізованої техніки

Олександр Сирський підкреслив, що за ці три місяці ЗСУ знищили більше ворогів, ніж той зміг залучити до своїх лав. Він також відзначив важливу перемогу на фронті: у лютому 2026 року українські війська вперше від Курської наступальної операції відновили контроль над більшою територією, ніж встиг захопити противник.

Зокрема, українські Сили оборони продовжують вести результативні активні дії на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, одночасно зміцнюючи контроль над Куп’янськом. Сирський також повідомив про успішне стримування ворога на Покровсько-Мирноградській агломерації, де ЗСУ активно скорочують кількість ворожих диверсантів.

«Ми продовжуємо тримати стрій», — наголосив Головнокомандувач. Сирський подякував усім українцям за стійкість та підтримку армії, а також особливо відзначив українських воїнів, завдяки яким вдалося витримати цю складну зиму.

«Слава Україні! Героям слава!» — завершив свій виступ Олександр Сирський.