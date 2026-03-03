На Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у телеграмі малолітніх дівчаток для порноконтенту

За результатами операції з протидії сексуальній експлуатації неповнолітніх в онлайн-просторі міграційна поліція спільно зі слідчими притягнула до кримінальної відповідальності 15 осіб. Про це повідомляє заступник Голови Національної поліції Нєбитов Андрій. Їм повідомлено про підозру за виготовлення та збут дитячої порнографії, а також вчинення інших злочинів, повʼязаних з сексуальним насильством над дітьми.

Найбільш кричущі випадки:

На Тернопільщині 35-річний чоловік вербував у телеграмі малолітніх дівчаток і обманом примушував їх створювати порноконтент. Він також тривалий час ґвалтував 14-річну дитину та знімав це на відео, яке потім продавав.

У Рівненській області поліцейські затримали зловмисника, який вчиняв насильство над дітьми з малозабезпечених сімей, а фото й відео за гроші поширював на цифрових ресурсах.

На Вінниччині затримано приватного підприємця, який завербував в мережі 12-річну дівчинку та кілька місяців сексуально її експлуатував.

Жителька Луцька використовувала свою трирічну доньку у зйомках порно.

Злочинці, які полюють на дітей, ховалися за VPN, криптогаманцями, закритими онлайн-платформами. Навіть в умовах війни кривдники дітей не полишають своїх збочених намірів. Саме для боротьби з такими викликами в межах євроінтеграції у структурі МІПОЛу були створені підрозділи з протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті. Сьогоднішній результат — це їхня заслуга. Якби не вчасна робота поліції, кількість постраждалих дітей могла бути значно більшою.