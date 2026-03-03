Нові соціальні послуги у Тернополі: переклад жестовою мовою, денний догляд і соціальна адаптація для військових

У Тернополі підбито підсумки конкурсу на надання соціальних послуг за кошти міського бюджету на 2026 рік. Управління соціальної політики Тернопільської міської ради оголосило результати після ретельного розгляду пропозицій спеціальною конкурсною комісією.

Згідно з чинними урядовими порядками соціального замовлення, щороку громада обирає організації, що надаватимуть підтримку людям, які потребують допомоги. Цього року обрано організації, що допомагатимуть людям з інвалідністю, військовослужбовцям, ветеранам, їхнім родинам та дітям з особливими освітніми потребами.

Зокрема:

Тернопільська обласна організація ВГОІ «УТОГ» буде забезпечувати переклад жестовою мовою для людей з порушеннями слуху та мовлення.

Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів «Дитина» надаватиме послугу денного догляду для осіб з інвалідністю з дитинства.

Тернопільський благодійний фонд «КАРІТАС» здійснюватиме соціально-психологічну реабілітацію для військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх родин, а також родин загиблих, зниклих безвісти та полонених військових. Цей фонд також буде надавати послугу соціальної адаптації для військових, їхніх родин та людей з інвалідністю.

Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «БЕБІКО» забезпечуватиме супровід під час інклюзивного навчання для дітей, які потребують додаткової підтримки за висновками інклюзивно-ресурсних центрів.

Ці послуги сприятимуть покращенню соціальної підтримки та адаптації різних категорій громадян у Тернополі.