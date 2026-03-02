Українській збірній заборонили використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026

Міжнародний Паралімпійський комітет заборонив українським спортсменам використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026

Про це повідомив президент Національного паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.

За словами Сушкевича, Міжнародний Паралімпійський комітет не дозволяє Україні виходити у формі, яка політично акцентує на повній територіальній цілісності країни.

“Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: “Ні, ні, ні – так не піде!” Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано “кричала” про те, що є Україна в світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією”, – зазначив він.

Сушкевич зазначив, що форма була символічна і чітко демонструвала, що є Україна в світі та в Європі зі всіма своїми територіями. Вона була створена дизайнером Віктором Анісімовим, який раніше розробляв форму для українських паралімпійців на літніх Іграх у Парижі-2024.

Через заборону початкової форми довелося терміново виготовляти нову та відправляти її автобусом до Італії, де вже перебуває команда.

“А зараз ми були більш радикальні. Наша радикальність пояснювана тим, що після Парижа ось ця ескалація лояльності до “раші” відбулася з новою силою, новою хвилею. Тобто там уже сидять суб’єкти паралімпійського чиновництва, які стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе, як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора”, – зазначив Сушкевич.