Громада під Тернополем залишилася без автобусного сполучення

До жителів Товстолузького старостинського округу Великогаївської громади звернувся селищний голова Олег Кохман. Він повідомив про проблеми з перевезеннями, які здійснює ФОП Фортуна М.В.

“Ми з старостою Юрієм Присяжним знову поспілкувалися з перевізником, і в результаті виявилося, що автобус несправний і не може виїхати на рейс. Більше того, водія немає”, — розповів Олег Кохман.

За його словами, власник маршруту визнав свою неспроможність надавати послуги перевезення. “Ми звернулися до Тернопільської ОВА, і вони мають право розірвати договір в односторонньому порядку через невиконання умов”, — зазначив він.

“Вже поспілкувався з керівником департаменту розвитку інфраструктури Тернопільської ОВА. Вирішено, що договір з ФОП Фортуна М.В. буде розірвано. Наразі департамент шукає нового перевізника”, — повідомив селищний голова.

“Про подальші рішення ми обов’язково поінформуємо вас”, — додав він, дякуючи жителям за розуміння ситуації.