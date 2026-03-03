Іран офіційно закрив Ормузьку протоку та пообіцяв бити по будь-яким іноземних суднах

Іранський режим офіційно заявив про закриття Ормузької протоки – найважливішого у світі маршруту для експорту нафти. Радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), бригадний генерал Сардар Ебрагім Джаббарі, оголосив про повну блокаду протоки після триденних масованих ударів з боку США та Ізраїлю по об’єктах у Тегерані.

Іранське керівництво висунуло жорсткий ультиматум усім іноземним суднам, погрожуючи їхнім фізичним знищенням у разі спроби порушити заборону на рух. Генерал Джаббарі підкреслив, що сили КВІР готові до радикальних дій, щоб зупинити будь-який нафтовий транзит із регіону.

“Ормузька протока закрита. Кожного, хто захоче пройти, наші герої-добровольці у ВМС КВІР та армії підпалять. Не приходьте в цей регіон. Ми не дозволимо жодній краплі нафти покинути регіон”, – заявив він у зверненні.

Варто зазначити, що у понеділок було зафіксовано влучання в іранський нафтовий танкер, який залишився палати в морі, а супутникові знімки підтвердили масштабну пожежу в порту Бендер-Аббас після потужного вибуху. Окрім цього, іранська сторона заявила про атаку безпілотника на танкер союзників США, що стався напередодні.

Додамо, що це вже друге закриття протоки Іраном за останні кілька тижнів. Подібні кроки Тегерана ставлять під загрозу близько п’ятої частини світового споживання нафти, що неминуче призведе до стрімкого зростання цін на енергоносії. Міжнародні експерти зазначають, що з моменту початку операції Дональда Трампа цивільні та військові судна в протоці стають регулярними цілями обох сторін конфлікту.