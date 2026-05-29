Моніторинг безбар’єрності: у Тернополі виявили недоліки в центрі зайнятості

У межах Національного тижня безбар’єрності в Тернополі перевірили доступність державної установи для маломобільних груп населення.

Працівники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області здійснили моніторинговий візит до Тернопільського обласного центру зайнятості.

Під час перевірки оцінювали архітектурну доступність будівлі: вхідну групу, внутрішні приміщення та санітарно-гігієнічні кімнати для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Фахівці виявили низку недоліків. Зокрема, відсутні контрастне маркування сходинок і прозорих дверей, тактильні таблички з номерами кабінетів, інформаційне табло типу «рядок, що біжить», а також сповивальний столик у санітарно-гігієнічному приміщенні.

За результатами моніторингу будуть надані рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та покращення доступності об’єкта.