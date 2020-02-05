На Тернопільщині прокуратура вимагає визнати право власності за державою на частку у майні пансіонату «Лісова пісня»

Прокуратура Тернопільської області звернулась до Господарського суду з позовом в інтересах Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях про визнання права власності за державою на частку у майні Міжгосподарського пансіонату з лікуванням «Лісова пісня».

Нагадаємо, прокуратура впродовж кількох років відстоювала у суді усіх інстанцій право держави на частку дитячого оздоровчого комплексу “Лісова пісня” на Борщівщині. Суд погодився із позицією прокуратури, повністю задоволивши позовні вимоги.

Проте, неоформлене право власності на майно вартістю 2,6 млн грн у статутному капіталі закладу та неможливість розпорядження держави своєю часткою стало підставою для нового звернення прокуратури до суду. У справі відкрито провадження.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області