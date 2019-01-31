Обрати школу для очистки води пропонує громадянам Роман Заставний

Коли Роман Заставний був міським головою Тернополя, то запропонував встановити в усіх дитячих садочках міста системи очистки води. Тепер пропонує встановити такі системи в усіх школах області.

Сьогодні Роман Заставний може залучити на цей проект 1 мільйон гривень. Цього вистачить на закупівлю і монтаж систем очистки води для кількох шкіл. Які саме школи будуть обладнані за ці кошти – пропонує написати в коментарях на його сторінці у Фейсбук. Вказати потрібно назву школи і населений пункт, де вона розміщена.

Голосування триватиме до 28 лютого. Школи, які наберуть найбільшу кількість голосів, і стануть пілотними у цьому проекті, йдеться на сторінці народного депутата.

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