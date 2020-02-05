Покинуте, але врятоване: що буде з немовлям, яке знайшли у “вікні життя” в Тернополі

Вчора пізно ввечері у “вікні життя”, яке розташоване неподалік входу в приймальне відділення полового будинку при Тернопільській міській лікарні №2, залишили новонароджену дівчинку. Медичний персонал знайшов її у сірій ковдрі, поруч лежали два памперси та суміш для годування.

Упродовж дев’яти років, відколи тут діє “вікно життя”, це вже третій такий випадок. Про це кореспонденту “Погляду” розповіла медичний директор з дитинства і пологової допомоги комунального некомерційного підприємства “Тернопільська комунальна міська лікарня №2” Ольга Михайлівна Сидорчук.

За першим оглядом лікаря, немовля немає порушень, загроза здоров’ю теж відсутня, – розповіла Ольга Сидорчук. – Зараз вона перебуває у палаті неонатального догляду. Далі її чекає обстеження лікарем-неонатологом, їй проведуть усі необхідні обстеження. Після цього дівчинку чекає перевід у відділення патологій дитячої обласної лікарні, а звідти цілком можливе усиновлення.

На момент, коли знайшли немовля, їй було не більше доби, вага становила 3 кілограми 400 грамів, зріст — 52 сантиметри.

“Вікно життя” — це спеціальний пункт, де матері можуть анонімно залишати свою небажану новонароджену дитину. “Вікно” відкривається ззовні. За 8 хв. після того, як туди потрапляє дитина, лікарі та медсестри, які чергують у приймальному відділенні цілодобово, отримують спеціальний сигнал і спускаються, аби забрати її. Мати при цьому залишається повністю непоміченою. Місце, де обладнане «Вікно життя», малолюдне. Там немає камер, і ніхто, якщо прийде мама й відкриє його, не буде стежити за нею чи запитувати особисті дані. Усе заради того, аби немовлята залишалися живими.