На Тернопільщині зарплату у 25 тисяч грн обіцяють трактористу і стоматологу

З початку 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 2884 роботодавці шукали працівників на 9981 вакансію. Серед них половина – із заробітною платою від мінімальної до середньої по області, 6,1% вище середньої по області. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 25 тис. грн пропонують трактористу, лікарю-стоматологу, 20 тис. грн. – інженеру-будівельнику, заступнику директора та перекладачу, 17 тис. грн. – операторам лінії виробництва харчової продукції, по 15-16 тис. грн – водіям тролейбуса, механіку з ремонту транспорту, монтажникам санітарно-технічних систем і устаткування, апаратнику оброблення зерна, помічнику машиніста тепловоза.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів, у сфері наземного і трубопровідного транспорту, в охороні здоров’я, у сільському господарстві та наданні пов’язаних із ними послуг та на виробництві харчових продуктів.

На 27 липня 2021 року на Тернопільщині є 806 актуальних вакансій. Найбільший попит мають: водії автотранспортних засобів, підсобні робітники, продавці, кухарі, офіціанти, слюсарі з ремонту транспортних засобів, трактористи, електромонтери та бухгалтери.

Серед них є місця праці й для осіб з інвалідністю – загалом 48 вакансій із середнім розміром зарплати у 7000 грн. Найбільше потрібні контролери енергонагляду, водії, слюсарі, інженери.