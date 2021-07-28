У Тернополі відкрили виставку “Таємнича Україна”

У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили виставку Дмитра Коваля “Таємнича Україна”. В експозиції представили 40 картин. Про це повідомила заступниця директора Тернопільського обласного художнього музею Ольга Ваврик, пише Суспільне.

“Дмитро Коваль – яскрава і самобутня особистість в сучасному образотворчому мистецтві України. Випускник Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, лауреат багатьох мистецьких премій, учасник Всеукраїнських та міжнародних виставок. “Таємнича Україна” – серія робіт, присвячених Україні. Пейзажі, портрети, натюрморти митця викликають світлі, близькі серцю спогади про рідне село, батьківську хату, безжурне дитинство. Дмитро прагне у своїх творах осягнути глибину людської душі, істину, вічність, плин життя. Незвичайний авторський стиль митця, у поєднанні з ніжною колористикою та глибоким символізмом, створює атмосферу казкової реальності”, – каже Ваврик.

Виставка діятиме до 11 серпня. Вона присвячена 30-й річниці Незалежності України.