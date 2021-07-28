У Тернополі відбудуться ігри, що змінюють життя

Після довгої карантинної перерви, Тернопіль знов гостинно запрошує ведучих та авторів психологічних, трансформаційних, коучингових настільних ігор зі всієї України.

І з радістю запрошуємо учасників, що переконались у їх ефективності чи бажають це зробити.

Отже – ВЖЕ 5!

Для Тернополя та тернополян!

(гостям, як завжди, – раді)

👉Психологічна трансформаційна гра – це можливість значно швидше опрацювати різного роду питання учасника. Кожна гра прирівнюється до 3-7 консультацій психолога, коуча, психотерапевта та мають велику кількість переваг над іншими формами роботи з дорослими людьми.

Ми знову маємо різного роду зони, бо кожна гра має свій напрямок роботи. Тому можна обрати свій та активно зануритися з тренерами, що будуть працювати.

Цього разу ми очікуємо 15 тренерів, що їдуть з Запоріжжя, Києва, Львова, Одеси. Також маємо тернополян.

Скористайся нагодою та активно грай на Фестивалі!!!