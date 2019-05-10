На Тернопільщину вперше буде доставлено мощі 12-ти святих

На Тернопільщині віряни зможуть прикластися до святих реліквій протягом тижня.

Мощі Святих будуть доставлені 11 травня з Києва до Тернополя, де перебуватимуть в храмі святих Жон-Мироносиць с.Почапинці до 19 травня, щоб «нагадати всім християнам про реальність євангельської звістки і оживити в серцях вірян пам`ять про Бога».

Головна мета привезення мощей преподобних і богоносних отців-православних та чесних мощей святої Марії Магдалини до Тернополя полягає в бажанні надати православним християнам можливість почерпнути духовну втіху та радість, особливо в цей непростий історичний час для нашої багатостраждальної Батьківщини.

Поділіться:











загрузка...