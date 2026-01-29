Тернопільщина втратила одного відважного воїна – Андрія Федака

Збараж втратив ще одного відважного воїна. 26 січня у районі селища Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, загинув наш земляк – старший солдат Андрій Федак, 1987 р.н. Повідомляє міський голова Роман Полікровський.

😢💔🙏Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Розділяємо невимовний біль тяжкої втрати.

🇺🇦🙏🚔Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через село Чернихівці, відбудеться у Сквері Героїв завтра, 30 січня, о 14 годині.

🇺🇦🙏🚔Після спільної молитви колона попрямує до рідної оселі Андрія на вулицю Гайдамацьку і після панахиди – до церкви Христового Воскресіння, де відслужать парастас.

✝️🇺🇦🙏Чин похорону відбудеться у суботу, 31 січня, початок об 11 годині.

💔🇺🇦🙏Просимо відкласти усі справи і прийти належно вшанувати земляка, який віддав своє молоде життя за гідне майбутнє кожного з нас.

