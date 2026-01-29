1000 тіл загиблих українських військових повернули в Україну

Україна отримала 1000 тіл загиблих: репатріаційні заходи успішно реалізовані

Сьогодні в Україну було повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які, за інформацією російської сторони, належать українським оборонцям. Цей важливий крок у процесі репатріації став результатом спільної роботи кількох українських структур, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, в рамках репатріаційних заходів правоохоронці разом з представниками експертних установ України будуть проводити всі необхідні процедури для ідентифікації загиблих.

За підсумками зусиль Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України та інших структур сектору безпеки і оборони, репатріація стала реальністю.