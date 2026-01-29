Річка Серет на Чортківщині перетворюється на болото: як це вплине на якість питної води?

Громадська організація “Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ” повідомляє про нові екологічні зміни, що відбулися на річці Серет в межах Чортківської громади після утворення льодового покриву вище МГЕС. Це явище відкрило можливість пройти руслом річки та вивчити вплив гідроенергетичних змін на екосистему.

Улітку, через підтоплення та заростання прибережної смуги кропивою, пройти узбережжям практично неможливо. Зараз, після часткового підтоплення прибережної захисної смуги, спостерігається заростання, замулення русла та падіння дерев у воду. Процес перетворення річки в болото наростає після зупинення природної течії, що викликає стурбованість серед екологів та жителів.

Ця ділянка річки є важливим джерелом водопостачання для м. Чорткова, сіл Вигнанка та Заводське, що створює додаткові питання щодо якості питної води. Як зміна природного стану річки вплине на воду, яку використовують місцеві мешканці?

Спостереження та подальші дослідження можуть дати відповіді на ці питання та дозволити вжити заходів для збереження екологічної стабільності річки.