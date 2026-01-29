Тернопільський університет втратив одного з найкращих своїх співробітників – Сергія Возняка

28 січня 2026 року на 53-му році життя відійшов у вічність заступник директора з питань експлуатації та безпеки мереж Центру інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету, викладач кафедри кібербезпеки факультету комп’ютерних інформаційних технологій, Сергій Іванович Возняк.

З глибоким сумом та болем у серці університетська спільнота сповіщає про цю непоправну втрату. Сергій Іванович був видатною особистістю, надзвичайно доброю і щирою людиною, відзначався великою працелюбністю, відповідальністю та високим професіоналізмом. Його готовність допомогти колегам і студентам безкорисливо і віддано зробила його справжнім другом і наставником.

Сергій Іванович народився 12 серпня 1973 року, у 1996 році закінчив Тернопільську академію народного господарства. Він почав свій професійний шлях у 1996 році, працюючи інженером у лабораторії інституту комп’ютерних інформаційних технологій, а згодом став викладачем. Важливими етапами його кар’єри стали посади інженера в регіональному комп’ютерному центрі ТАНГ та заступника директора в інформаційно-обчислювальному центрі.

З 2009 року Сергій Іванович обіймав посаду заступника директора Центру інформаційних технологій і одночасно викладав на кафедрі кібербезпеки факультету комп’ютерних інформаційних технологій.

Світла пам’ять про Сергія Івановича залишиться в серцях його колег, студентів і всіх, хто знав цю надзвичайну людину.

Чин панахиди відбудеться 29 січня 2026 року в церкві святого Архистратига Михаїла УГКЦ за адресою: вул. 15 Квітня, 1А, м. Тернопіль.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким.