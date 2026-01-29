Корупційний скандал в освіті: на Тернопільщині посадовця коледжу чекає суд

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду щодо керівника фахового коледжу, який є філією одного з тернопільських університетів.

Правоохоронці з’ясували, що посадова особа пообіцяла за 500 доларів США сприяти зарахуванню 41-річного чоловіка, який підлягав мобілізації, на навчання в навчальний заклад. Керівника коледжу затримали під час отримання неправомірної вигоди.

Корупційну діяльність задокументували слідчі поліції за оперативного супроводу Управління СБУ в Тернопільській області.

Посадовцю висунуто обвинувачення за ч. 1 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди з використанням службового становища в інтересах третьої особи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Це ще один приклад боротьби з корупцією в державних установах, і, за словами правоохоронців, буде продовжено здійснення контролю та перевірок у подібних випадках.