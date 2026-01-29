15:47 | 29.01.2026
Шахрайство під час купівлі книг онлайн: жителька Чортківщини втратила майже 50 тисяч гривень

До Чортківського районного управління поліції надійшло звернення від жительки однієї з територіальних громад Тернопільської області, яка стала жертвою інтернет-шахраїв під час купівлі товару через популярну онлайн-платформу оголошень.

Як повідомила заявниця, 1983 року народження, вона звернулася до поліції після того, як з’ясувала, що її ошукали. 

За словами потерпілої, невідома особа під приводом продажу книг у розстрочку, оголошення про які було розміщене на відомому маркетплейсі, шляхом обману заволоділа її коштами.

Довірившись «продавцю», жінка перерахувала на шахрайський банківський рахунок грошові кошти у сумі 49 500 гривень. 

Після отримання переказу зв’язок із продавцем припинився, а замовлений товар вона так і не отримала.

За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку.

Поліція вкотре застерігає громадян:

– не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам;

– уникайте «вигідних» пропозицій із передоплатою або «розстрочкою» від приватних осіб;

– користуйтеся лише безпечними способами оплати через офіційні сервіси платформи;

– перевіряйте продавців, їхні відгуки та історію профілю.

У разі підозри на шахрайство – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/kupivlia-knyh-v-obernulasia-vtratoiu-maizhe-50-tysiach-hryven-politsiia-rozsliduie-cherhove-shakhraistvo

