Шахрайство під час купівлі книг онлайн: жителька Чортківщини втратила майже 50 тисяч гривень

До Чортківського районного управління поліції надійшло звернення від жительки однієї з територіальних громад Тернопільської області, яка стала жертвою інтернет-шахраїв під час купівлі товару через популярну онлайн-платформу оголошень.



Як повідомила заявниця, 1983 року народження, вона звернулася до поліції після того, як з’ясувала, що її ошукали.



За словами потерпілої, невідома особа під приводом продажу книг у розстрочку, оголошення про які було розміщене на відомому маркетплейсі, шляхом обману заволоділа її коштами.



Довірившись «продавцю», жінка перерахувала на шахрайський банківський рахунок грошові кошти у сумі 49 500 гривень.



Після отримання переказу зв’язок із продавцем припинився, а замовлений товар вона так і не отримала.



За даним фактом правоохоронці розпочали перевірку.



Поліція вкотре застерігає громадян:



– не перераховуйте кошти наперед незнайомим особам;



– уникайте «вигідних» пропозицій із передоплатою або «розстрочкою» від приватних осіб;



– користуйтеся лише безпечними способами оплати через офіційні сервіси платформи;



– перевіряйте продавців, їхні відгуки та історію профілю.



У разі підозри на шахрайство – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.



