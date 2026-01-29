Чортків матиме повноцінний кінотеатр!

Триповерховий торгово-розважальний центр «Ареал Плаза» у самому центрі Чорткова, який відчинить свої двері у квітні цього року, матиме повноцінний кінотеатр. Це було однією з найголовніших вимог від міської влади до забудовників, повідомляють у міській раді.

Як нам стало відомо, у ТРЦ на 3 поверсі працюватиме кінотеатр «Прем’єра». У них є мережа по різних кутках країни, зокрема у наступних містах: Дубно, Звягель, Коростень, Старокостянтинів, Нетішин та ін.

Йдеться про один кінозал на 65 місць, сучасне цифрове кінообладнання, екран розміром 7х3 м, потужний об’ємний звук, можливість 3D-показу завдяки «срібному» екрану, а головне – показ світових прем’єр фільмів, одночасний старт разом з усіма кінотеатрами України!

Ціна квитків – доволі демократична! Попередня вартість: 130 грн на ранкові покази, 150 – на денні та вечірні. Щосереди буде день глядача, ціна квитка складатиме всього 100 грн. Прем’єрним днем буде четвер, тобто показ нових фільмів розпочинатиметься щочетверга.