На Тернопільщині поліцейські офіцери громади врятували життя 67-річній жінці

Поліцейські офіцери Збаразької громади відвідали в лікарні 67-річну жінку, якій напередодні вони врятували життя. Виявити пенсіонерку, яка потребувала невідкладної медичної допомоги, правоохоронцям допоміг збіг обставин.



До співробітників поліції надійшла інформація про те, що в одному із сіл Збаразької громади на вулиці пес покусав перехожу. Правоохоронці встановили власницю тварини та прибули за місцем її проживання.Підійшовши до будинку, поліцейські почули зсередини крики жінки з проханням допомогти їй та домашнім улюбленцям – собаці й кільком котам.



Потрапивши до оселі, правоохоронці виявили 67-річну господиню у важкому стані. Пенсіонерка упродовж кількох днів перебувала в будинку без опалення, не могла самостійно пересуватися та не мала що їсти. Її доправили до лікарні. Лікарі констатували у неї загальне переохолодження та обмороження ніг.



У медзакладі жінка найбільше переживає за своїх домашніх улюбленців і за те, що її собака завдала шкоди іншій людині.Завдяки сприянню громадської організації «Ноїв ковчег» тварин, які проживали разом із пенсіонеркою, доправили до притулку.



Поліція закликає громадян не бути байдужими та допомагати тим, хто цього потребує.









Поділіться:









