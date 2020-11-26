Навчальні заклади Тернопільщини отримали сучасні розвиваючі конструктори LEGO
Набори «Шість цеглинок» для кожного учня сьогодні, 26 листопада, передав перший заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Ігор Дем’янчук.
«Викладачі, педагоги працюєте на майбутнє нашої України, а майбутнє – це наші діти. І дуже важливо, щоб навчальний процес був цікавий. А допомагають в цьому сучасні засоби, такі як конструктори, – каже перший заступник Ігор Дем’янчук. – LEGO – це нові можливості для розвитку та успіху кожної дитини. Адже, завдяки сучасним конструкторам втілюватиметься унікальна технологія навчання, яка допоможе учням тренувати пам’ять, розвивати моторику і творчо мислити».
Як зазначає начальник управління освіти і науки ОДА Ольга Хома, LEGO Foundation допомагає з перших років впровадженням на Тернопільщині реформу нової української школи. Відтак уже неодноразово навчальні заклади отримували сучасні розвиваючі конструктори.
«Сьогодні відбувається чергова передача гуманітарної допомоги організації LEGO Foundation для підтримки і впровадження нової української школи на теренах області. Відтак Тернопільщина отримала більш як 11 тисяч наборів «Шість цеглинок». І кожна дитина, яка пішла до першого класу, незалежно скільки учнів перебувають у класі, отримала такий набір», – каже Ольга Хома.
LEGO об’єднує в собі елементи гри та експериментування, допомагає дітям фантазувати, будувати, втілювати в життя свої задуми, захоплено працювати і бачити відмінний результат. Та основна мета всіх конструкторів – правильний розвиток дитини. Завдяки LEGO можна отримати велику кількість корисних навичок та знань.
За словами класного керівника молодших класів Ірини Перепилиць, такі конструктори використовують від першого до 4 класу на всіх уроках. Можливості LEGO безмежні головне, щоб вчитель міг їх правильно використати. Навіть під час пандемії кубики можна дезінфікувати та обробляти руки дітям.
«В початковій школі від 1 до 4 класу ми використовуємо LEGO на всіх предмета. Діти дуже задоволені. Адже таке навчання є більш активним, динамічним та творчим». – додає викладач Ірина Перепилиця.