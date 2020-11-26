Тернопіль увійшов до списку міст, де запровадять екотранспорт

В Україні оприлюднено список учасників спільного з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) проєкту “Міський громадський транспорт України ІІ”. Він передбачає оновлення парків екологічного громадського транспорту: тролейбусів, електробусів тощо. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України, пише agronews.ua.

Зокрема там зазначили, що попередньо визначено 18 міст-учасників проєкту: Вінниця, Сєвєродонецьк, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що остаточний перелік міст буде сформовано після ратифікації відповідної фінансової угоди між Україною та ЄІБ.

Підписати її (на суму 200 мільйонів євро) планують вже наприкінці цього року. Загалом орієнтовна вартість проєкту складає понад 400 мільйонів євро.